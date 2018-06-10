عودة إيمى سالم إلى زوجها غسان مولي بعد انفصالهما

أعلن الفنان اللبنانى غسان مولي عودته مرة أخرى إلى زوجته الفنانة إيمى سالم بعد انفصالهما منذ فترة بعد 10 سنوات من الزواج.

ونشر غسان عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستغرام"، صورة عقد قرانهما مرة أخرى، مصحوبة بتعليق:"لم الشمل من جديد .. زوجتى وأوولادى".