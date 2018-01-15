نشر أبناء الممثلة الكوميدية الأمريكية الشهيرة جوليا لويس دريفوس فيديو جديدا من خلال حساباتهم على مواقع التواصل، وهم يغنون لوالدتهم أغنية "Beat It" إلى والدتهم احتفالًا منهم بنهاية جلسات الكيماوي.
ومن المعروف أن "جوليا" البالغة من العمر 57 عامًا كانت قد أوقفت تصوير مسلسلها "Veep" بعد اكتشافها مرضها بسرطان الثدي وبسبب علاجها الكيميائي، ولكنها عادت مرة أخرى تؤكد سعادتها بعودة للمسلسل.
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ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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