نشر أبناء الممثلة الكوميدية الأمريكية الشهيرة جوليا لويس دريفوس فيديو جديدا من خلال حساباتهم على مواقع التواصل، وهم يغنون لوالدتهم أغنية "Beat It" إلى والدتهم احتفالًا منهم بنهاية جلسات الكيماوي.

ومن المعروف أن "جوليا" البالغة من العمر 57 عامًا كانت قد أوقفت تصوير مسلسلها "Veep" بعد اكتشافها مرضها بسرطان الثدي وبسبب علاجها الكيميائي، ولكنها عادت مرة أخرى تؤكد سعادتها بعودة للمسلسل.