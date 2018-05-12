ليلى علوي تنشر صورة جديدة من حفل الجونة السينمائي في كان

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تظهر فيها أثناء حضورها حفل مهرجان الجونة السينمائي في مدينة كان الفرنسية، وأرفقت الصورة بتعليق"مع المخرج السنغالي موسى توري رجائي خوري وسيد فؤاد وحفل فريق الجونة في كان".

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الدولي نظم أمس الجمعة، حفل استقبال بمهرجان كان الدولي بالمشاركة مع مجلة "فاريتي" احتفالا بالنسخة الثانية من المهرجان التي ستقام من 20 إلى 28 سبتمبر المقبل.

واستطاع مهرجان الجونة في دورته الأولى أن يحقق نجاحًا كبيرًا وأصبح من أهم المهرجانات في مصر ومن المتوقع أن يكون له مكانة كبرى بين المهرجانات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وانطلق الثلاثاء الماضي مهرجان "كان" في دورته الـ71 وتستمر فعالياته حتى 19 مايو في مدينة كان الفرنسية، وخصص القائمون على المهرجان خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي التي تحدث أثناء المهرجان.