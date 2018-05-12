ليلى علوي تنشر صورة جديدة من حفل الجونة السينمائي في كان

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تظهر فيها أثناء حضورها حفل مهرجان الجونة السينمائي في مدينة كان الفرنسية، وأرفقت الصورة بتعليق"مع المخرج السنغالي موسى توري رجائي خوري وسيد فؤاد وحفل فريق الجونة في كان".
يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الدولي نظم أمس الجمعة، حفل استقبال بمهرجان كان الدولي بالمشاركة مع مجلة "فاريتي" احتفالا بالنسخة الثانية من المهرجان التي ستقام من 20 إلى 28 سبتمبر المقبل.
واستطاع مهرجان الجونة في دورته الأولى أن يحقق نجاحًا كبيرًا وأصبح من أهم المهرجانات في مصر ومن المتوقع أن يكون له مكانة كبرى بين المهرجانات العالمية خلال الفترة المقبلة.
وانطلق الثلاثاء الماضي مهرجان "كان" في دورته الـ71 وتستمر فعالياته حتى 19 مايو في مدينة كان الفرنسية، وخصص القائمون على المهرجان خطا ساخنا للإبلاغ عن حوادث التحرش الجنسي التي تحدث أثناء المهرجان.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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