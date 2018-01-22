رحل عن عالمنا، ظهر الإثنين، والد النجم الشاب محمد أسامة، الشهير بـ"أس أس" أحد أعضاء فريق مسرح مصر، وكان الفنان قد نشر عبر حسابه الخاص في موقع"إنستغرام" صورة تجمعه بوالده، موضحًا أنه يعاني من أزمة صحية، مطالبًا جمهوره بالدعاء له.