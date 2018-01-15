نرمين زعزع تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها بالشفاء

نشرت الفنانة نرمين زعزع، منذ قليل، صورة جديدة، طالبت من خلالها جمهورها بالدعاء لوالدتها بالشفاء، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".
وتفاعل الجمهور مع الصورة، بشكل كبير، متمنين لوالدتها الشفاء العاجل، ومعبرين عن مدى حبهم لها ولموهبتها، وخفة ظلها في مسلسها الأخير "هبة رجل الغراب".
يذكر أن آخر أعمال نرمين زعزع، هو الجزء الرابع من مسلسل "هبة رجل الغراب"، كما شاركت في سباق دراما رمضان 2017، بمسلسل طاقة القدر، والذي شاركها في بطولته كل من الفنان حمادة هلال والفنانة يسرا اللوزي.
GMT 12:24 2017 الثلاثاء ,14 آذار/ مارسحمادة هلال يواصل تصوير مسلسل "طاقة القدر" في شوارع الهرم
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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