نرمين زعزع تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها بالشفاء

نشرت الفنانة نرمين زعزع، منذ قليل، صورة جديدة، طالبت من خلالها جمهورها بالدعاء لوالدتها بالشفاء، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصورة، بشكل كبير، متمنين لوالدتها الشفاء العاجل، ومعبرين عن مدى حبهم لها ولموهبتها، وخفة ظلها في مسلسها الأخير "هبة رجل الغراب".

يذكر أن آخر أعمال نرمين زعزع، هو الجزء الرابع من مسلسل "هبة رجل الغراب"، كما شاركت في سباق دراما رمضان 2017، بمسلسل طاقة القدر، والذي شاركها في بطولته كل من الفنان حمادة هلال والفنانة يسرا اللوزي.