حسام داغر ومي القاضي يستعدان لعمل جديد مع عبد الله الكاتب

أعلن الفنان حسام داغر، عن استعداده لتقديم عمل فني جديد من بطولته، مع المنتج السعودي البريطاني عبد الله الكاتب، وذلك من خلال نشره لمجموعة من الصور التي جمعتهما.
وعلق "حسام"، على الصور، عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، قائلا: "مع صديقي سعودي الأصل بريطاني الجنسية مصري الطبع ابن البلد الممثل والمنتج عبد الله الكاتب وإخراج المخرج السوري وائل الرومي ومع صديقتي عشرة العمر مي القاضي وكوكبة كبيرة من النجوم رجاء الجداوي ضياء الميرغني عايدة رياض عبدالله مشرف صبري عبد المنعم رنا الهواري انتظرونا".
GMT 18:12 2017 الأربعاء ,24 أيار / مايوحسام داغر ينشر صورة له مع ياسمين عبد العزيز ومصطفى خاطر فى "هربانة منها"
GMT 21:56 2016 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبرحسام داغر ينتهى من تصوير دوره فى "بنك الحظ"
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
أرسل تعليقك