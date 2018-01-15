حسام داغر ومي القاضي يستعدان لعمل جديد مع عبد الله الكاتب

أعلن الفنان حسام داغر، عن استعداده لتقديم عمل فني جديد من بطولته، مع المنتج السعودي البريطاني عبد الله الكاتب، وذلك من خلال نشره لمجموعة من الصور التي جمعتهما.

وعلق "حسام"، على الصور، عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، قائلا: "مع صديقي سعودي الأصل بريطاني الجنسية مصري الطبع ابن البلد الممثل والمنتج عبد الله الكاتب وإخراج المخرج السوري وائل الرومي ومع صديقتي عشرة العمر مي القاضي وكوكبة كبيرة من النجوم رجاء الجداوي ضياء الميرغني عايدة رياض عبدالله مشرف صبري عبد المنعم رنا الهواري انتظرونا".