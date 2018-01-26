وفاة والدة عبد الفتاح الجريني بعد صراعٍ مع المرض

توفيت والدة الفنان عبد الفتاح الجريني في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
و كشفت المصادر، أن المرحومة توفيت بعد صراع مع المرض .
GMT 17:55 2016 الإثنين ,08 آب / أغسطسالجريني يشعل حماس جمهور الدار البيضاء
وصلت النجمة كريستينا أغيليرا، إلى مكان تجمّع المشاهير في كريغ في لوس أنجلوس، ليلة الأربعاء، في بدلة سوداء مقلمة، ووضعت قبعة أعطتها إحساسًا بأجواء العصابات الكبرى في عشرينات القرن الماضي، وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاماً في أخر المساء ، وغطت رأسها بقبعة حمراء لامعة و زينت أذنيها بأقراط بيضاء كبيرة متدلية وحملت حقيبة بيضاء صغيرة في يدها، وشعرها الأشقر بدا منسدلاً على الظهر وعلى شفتيها كان أحمر الشفاه هادئ وعميق وخفيف . واشتهرت كريستينا بأحاديثها القوية، حيث ظهرت على برنامج تلفزيوني "ليب سينك باتل" في أسبوع "اكستينا ترب"، و ظهرت في برنامج "ربات البيوت حقيقيات" 2002، ويبدو أن أحدًا لا يحب الأداء و الاستعراض أكثر منها، فهي اشتهرت بالاستعراضات منذ بدايتها، وعندما سُئلت صديقتها عنها لماذا اختارت كريستينا هذا الطريق قالت "لأنها مقاتلة، ونحن جميعاً مقاتلين، وتحب الحياة و
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