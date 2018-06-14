انتهى الفنان محمد محسن من تسجيل أغنية "صندوق خشب" والذي من المقرر عرضها في الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل "كلبش".
الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع سيف عريبى.
مسلسل "كلبش 2"، بطولة أمير كرارة وهيثم أحمد زكي وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي ومحمد محمود عبد العزيز وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة وصبحي خليل، وعمر الشناوي حفيد كمال الشناوي.
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كشفت مغنية الراب نيكي ميناج، عن عدم دخولها في علاقة عاطفية لفترة طويلة للمرة الأولى منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها خلال حديثها مع مجلة Elle والتي ستكون على غلافها في عدد يوليو/تموز. وتعد نيكي ميناج واحدة من أكثر النجوم لمعانًا في مجال موسيقى الراب، وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، تصبح المغنية الشهيرة عزباء وجاهزة للارتباط. وقالت نيكي: "بمجرد أن أدركت أنني أستطيع بالفعل العيش، التنفس، تناول الطعام، النوم، والمشي والحديث وحدي دون أن يكون لدي حبيب، كان بقائي دون الدخول في علاقة أحد الأشياء التي جعلتني أشعر بالقوة والثبات". وأوضحت: "أنني امرأة شابة لا تحتاج إلى رجل مقابل المال. لست بحاجة إلى رجل حتى لامتلاك وظيفة". وأضافت:"لم أضطر أبداً لأن أفعل ذلك من أجل المصالح. لم يكن عليّ أبدًا أن أفعل ذلك من أجل صفقة قياسية. ليس
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