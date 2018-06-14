انتهى الفنان محمد محسن من تسجيل أغنية "صندوق خشب" والذي من المقرر عرضها في الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل "كلبش".

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع سيف عريبى.

مسلسل "كلبش 2"، بطولة أمير كرارة وهيثم أحمد زكي وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي ومحمد محمود عبد العزيز وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة وصبحي خليل، وعمر الشناوي حفيد كمال الشناوي.