براد بيت يدخل علاقة عاطفية جديدة مع مهندسة أميركية

كشفت تقارير إعلامية أميركية أن نجم هوليوود براد بيت (54 عاماً)، دخل علاقة عاطفية جديدة، تجمعه بمهندسة معمارية تعمل أستاذة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تدعى نيري أوكسمان (42 عاماً).

وذكر موقع "الصفحة السادسة" الإخباري، أن بيت التقى أوكسمان منذ أشهر عدّة، ليفتن بها، بسبب تشاركهما الشغف نفسه في "الهندسة المعمارية والتصميم والفن".

وهما يستمران بالمواعدة حالياً، علماً أن المعلومات حول أوكسمان تشير الى أنها من مواليد حيفا في فلسطين المحتلة، وهي إسرائيلية تحمل الجنسية الأميركية.

يُذكر أن الثنائي الشهير في هوليوود، بيت وأنجلينا جولي، وصل إلى قرار الانفصال بالتراضي، والذي ربما يتم خلال الأسابيع المقبلة، بعد فترة امتنعا فيها عن التواصل، إذ عاش كل منهما حياة مستقلة عن الآخر.

إلى ذلك، أظهرت اطلالات بيت الأخيرة ، أنه فقد الكثير من وزنه، لدرجة أنه أصبح نحيلاً.