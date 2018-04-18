صافيناز تتحايل على القانون في مصر بالزواج العرفي

من منا لا يعرف الراقصة صافيناز التي هزت عرش الراقصات المصريات يوم شاركت في أحد الافلام، فمن أين أتت هذه الراقصة الأرمنية؟ هي في الاصل من روسيا وعاشت هناك، تعلمت الرقص وأحبّت النوع الشرقي وارادت تعلّمه، الا ان الزي الذي يعتبره البعض جريئا وهو الخاص بالرقص الشرقي، جعل اهلها يعترضون في البداية على مهنتها لكنها شرحت الموضوع لاهلها بعدها. وفي ظل أدائها المحترف استطاعت ان تُظهر موهبتها، الا ان بعض رجال الاعمال والمنتجين رأوا فيها مشروع ممثلة اباحية لكنها اعترضت على الموضوع وسافرت الى الدول العربية وصولاً الى مصر حيث حققت شهرة كبيرة، اتهمت باهانة العلم المصري واهانة الحجاب. وصدرت قرارات عديدة بترحيلها لكنها باءت بالفشل واستطاعت ان تتحايل بطريقتها على القانون فدبرت زواجاً عرفياً مع احد اعضاء فرقتها من اجل الاحتفاظ باقامتها في مصر وكان الزواج العرفيّ سرياً.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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