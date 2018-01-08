فاز فيلم "ثري بيلبوردز آوتسايد إيبينغ ميزوري" للمخرج مارتن ماكدوناه بجائزة غولدن غلوب افضل فيلم درامي وهي الاهم، في امسية اعلنت فيها اوساط هوليوود بصوت واحد الحرب على ثقافة العنف الجنسي.

وقد حازت بطلة الفيلم فرانسيز ماكدورماند على جائزة افضل ممثلة في عمل درامي.

وواجه الفيلم منافسة قوية من "كال مي باي يور نايم" و"دانكيرك" و "ذي بوست" و"ذي شايب اوف ووتر".

وفاز غاري اولدمان بجائزة افضل ممثل في عمل درامي عن دوره في فيلم "داركست اور" الذي يجسد فيه فيه وينستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية.

وقد تغلب خصوصا على توم هانكس في فيلم "ذي بوست".

اما على صعيد الاعمال الكوميدية او الغنائية الاستعراضية ففاز فيلم "ليدي بيرد" بجائزة غولدن غلوب افضل عمل متغلبا على افلام قوية مثل "غيت آوت" و "ذي غريتيست شومان".

وفازت بطلة الفيلم ساورشا رونان بجائزة افضل ممثلة في دور كوميدي.

ونال الجائزة عند الرجال جيمس فرانكو عن دوره في فيلم "ذي ديزاستير آرتيست".

ونال الفيلم الالماني "إن ذي فايد" جائزة افضل فيلم اجنبي.