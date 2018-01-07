مشاهير الفن يحتفلون بعيد الميلاد المجيد عبر مواقع التواصل

احتفل المشاهير والفنانون بعيد الميلاد المجيد، على طريقتهم الخاصة ونشروا العديد من صور التهنئة عبر حسابتهم على موقع "إنستجرام"، متمنين لمصر الأمان والسلام والخير.

ونشرت إلهام شاهين صورة من زيارتها لدير القديس سمعان معلقة: " من دير القديس سمعان بهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد كل سنة وأنتم طيبين يارب دايما فى سلام وأمان".

فيما كتبت الفنانة ليلى علوى على موقع تبادل الصور، "إنستجرام"، "تمنياتى لكل حبايبى وأصحابى والمصريين كلهم بالخير والأمان والسلام بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

وهنأت الفنانة صابرين الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، على موقع تبادل الصور، "إنستجرام"، وعلقت "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد".