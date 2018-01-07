مشاهير الفن يحتفلون بعيد الميلاد المجيد عبر مواقع التواصل

احتفل المشاهير والفنانون بعيد الميلاد المجيد، على طريقتهم الخاصة ونشروا العديد من صور التهنئة عبر حسابتهم على موقع "إنستجرام"، متمنين لمصر الأمان والسلام والخير.
ونشرت إلهام شاهين صورة من زيارتها لدير القديس سمعان معلقة: " من دير القديس سمعان بهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد كل سنة وأنتم طيبين يارب دايما فى سلام وأمان".
فيما كتبت الفنانة ليلى علوى على موقع تبادل الصور، "إنستجرام"، "تمنياتى لكل حبايبى وأصحابى والمصريين كلهم بالخير والأمان والسلام بمناسبة عيد الميلاد المجيد".
وهنأت الفنانة صابرين الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، على موقع تبادل الصور، "إنستجرام"، وعلقت "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد".
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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