تعرف على أغنيات ألبوم جاستين تيمبرليك man of the woods

كشف النجم العالمى جاستين تيمبرليك عن أغنيات ألبومه الجديد " Man Of The Woods " وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "أنستجرام"، إذ يضم ألبوم النجم البالغ من العمر 36 عاما، 16 أغنية، ومن المقرر طرحة شهر فبراير المقبل.

أغنيات البوم جاستين تيمبرليك هى " Filthy " و " Midnight Summer Jam " و " Sauce " و " Man Of The Woods " و " Higher, Higher " و " Wave " و " Supplies " و " Morning Light " و " Say Something " و " Hers " و " Flannel " و " Montana " و " Breeze Off The Pond " و " Livin’ Off The Land " و " The Hard Stuff " و " Young Man " .