تعرف على أغنيات ألبوم جاستين تيمبرليك man of the woods

كشف النجم العالمى جاستين تيمبرليك عن أغنيات ألبومه الجديد " Man Of The Woods " وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "أنستجرام"، إذ يضم ألبوم النجم البالغ من العمر 36 عاما، 16 أغنية، ومن المقرر طرحة شهر فبراير المقبل.
أغنيات البوم جاستين تيمبرليك هى " Filthy " و " Midnight Summer Jam " و " Sauce " و " Man Of The Woods " و " Higher, Higher " و " Wave " و " Supplies " و " Morning Light " و " Say Something " و " Hers " و " Flannel " و " Montana " و " Breeze Off The Pond " و " Livin’ Off The Land " و " The Hard Stuff " و " Young Man " .
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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