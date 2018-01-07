انضم الفنان خالد كمال لأسرة مسلسل "الوصية" بطولة الفنان الكوميدى أكرم حسنى، والمقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث ينطلق التصوير بعد 10 أيام فى الديكورات المخصصة للعمل، حسبما أكد مخرج العمل خالد الحلفاوى لـ"اليوم السابع"، مشيراً إلى أن أيمن وتار ومصطفى حلمى انتهيا من كتابة 15 حلقة حتى الأن ويواصلا كتابة باقى الحلقات.

مسلسل "الوصية" سيناريو وحوار أيمن وتار ومصطفى حلمى وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة أكرم حسنى وأحمد أمين وريم مصطفى، وتدور أحداث الوصية فى حلقات منفصلة متصلة حول العديد من القصص الكوميدية المبتكرة، ومن المقرر الاستعانة بعدد من النجوم كضيوف شرف على بعض الحلقات، حيث تم ترشيح 10 نجوم للظهور فى العمل، ومقرر بدء تصويره منتصف شهر يناير الجارى.