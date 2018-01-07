573 مليون دولار أمريكى إيرادات Star Wars: The Last Jedi فى السوق الأجنبية

حقق فيلم الفضاء والمغامرة الأمريكى، Star Wars: The Last Jedi، إيرادات في السوق الأجنبية بلغت 573 مليون دولار أمريكي، وفقًا لما ذكره موقع بوكس أوفيس موجو الأمريكى.

الفيلم ينتمى لفئة أوبرا الفضاء والمغامرة، وهو من إنتاج استوديوهات بوينا فيستا السينمائية، وإعداد ريان جونسون، وإخراج ريان جونسون، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، مارك هاميل، آدم درايفر، ديزى ريدلى، جون بويجا، أوسكار إسحاق، أندى سركيس، لوبيتا نيونجو، دومينال جليسون، أنتونى دانيلز، جويندولين كريستى، إضافة إلى لورا ديرن وبينيشيو ديل تورو، والفيلم هو آخر أعمال كارى فيشر قبل وفاتها فى شهر ديسمبر 2016.

قصة الفيلم تدور أحداثها فى إطار من الإثارة والمغامرة، حول أبطال سلسلة "حرب النجوم" الذين يواصلون مغامرتهم الكبرى التى تكشف لهم الكثير من ألغاز الماضى فيما يتعلق بالقوة، ويسلط هذا الجزء الضوء على شخصية الجيداى الشابة "راى" التى تتلقى تدريبات جيداى على يد الجيداى الكبير"لوك سكاى ووكر" أملاً فى تغيير كفة الصراع ضد قوى الشر إلى صالح المقاومة.