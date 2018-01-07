تجسد الفنانة وفاء عامر شخصية دكتورة فى كلية الإعلام، تتورط فى العديد من القضايا السياسية، بفيلم "قرمط بيتمرمط" الذى يتم تصويره حالياً فى الديكورات المخصصة للعمل للنجم أحمد أدم.
فيلم "قرمط بيتمرمط" يقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة من خلالها، إذ قدمها لأول مرة فى حلقات برنامجه التليفزيونى الشهير "سر الأرض" عام 1994، ورغم النجاح الساحق للشخصية وانتشارها بشكل كبير، وظهر بها فى السينما للمرة الأولى فى فيلم "معلش إحنا بنتبهدل" عام 2005، وبعد 12 عامًا أعاد تقديمها مرة أخرى فى فيلم "القرموطى فى أرض النار" الذى عرض فى يناير الماضى.
فيلم "قرمط بيتمرمط" من تأليف الراحل عبد الله حسن وإخراج أسد فولاد كار، ويقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة، ويشاركه البطولة دينا فؤاد، ووفاء عامر، ووليد فواز، وانتصار، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وإنتاج أحمد السبكى.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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