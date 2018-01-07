تجسد الفنانة وفاء عامر شخصية دكتورة فى كلية الإعلام، تتورط فى العديد من القضايا السياسية، بفيلم "قرمط بيتمرمط" الذى يتم تصويره حالياً فى الديكورات المخصصة للعمل للنجم أحمد أدم.

فيلم "قرمط بيتمرمط" يقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة من خلالها، إذ قدمها لأول مرة فى حلقات برنامجه التليفزيونى الشهير "سر الأرض" عام 1994، ورغم النجاح الساحق للشخصية وانتشارها بشكل كبير، وظهر بها فى السينما للمرة الأولى فى فيلم "معلش إحنا بنتبهدل" عام 2005، وبعد 12 عامًا أعاد تقديمها مرة أخرى فى فيلم "القرموطى فى أرض النار" الذى عرض فى يناير الماضى.

فيلم "قرمط بيتمرمط" من تأليف الراحل عبد الله حسن وإخراج أسد فولاد كار، ويقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة، ويشاركه البطولة دينا فؤاد، ووفاء عامر، ووليد فواز، وانتصار، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وإنتاج أحمد السبكى.