Jumanji: Welcome to the Jungle يحقق إيرادات 308 آلاف دولار فى مصر

حقق فيلم المغامرة والكوميديا Jumanji: Welcome to the Jungle بطولة النجم دواين جونسون إيرادات فى مصر قدرت بـ 308 ألف دولار أمريكى، وفقًا لما ذكره موقع "بوكس أوفيس موجو" الأمريكى.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، ومن إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاجه 90 مليون دولار، ومن تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، جاك بلاك.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، حرفيًا اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.