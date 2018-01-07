Jumanji: Welcome to the Jungle يحقق إيرادات 308 آلاف دولار فى مصر

حقق فيلم المغامرة والكوميديا Jumanji: Welcome to the Jungle بطولة النجم دواين جونسون إيرادات فى مصر قدرت بـ 308 ألف دولار أمريكى، وفقًا لما ذكره موقع "بوكس أوفيس موجو" الأمريكى.
الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، ومن إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاجه 90 مليون دولار، ومن تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، جاك بلاك.
قصة الفيلم تدور فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، حرفيًا اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدى للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.
GMT 13:33 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرJumanji يفرض تواجده على مقدمة شباك التذاكر بإيرادات 338 مليون دولار
أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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