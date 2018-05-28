نرمين الفقى ترفع دعوى بلاغ كاذب وتشهير ضد مواطن خليجى اتهمها بالنصب

ردت الفنانة نرمين الفقى، على دعوى مواطن خليجى اتهمها بالنصب وعدم وفائها بالزواج منه، بإقامة بدعوى بلاغ كاذب وتشهير، وأن ما ذكر فى المواقع الإلكترونية ليس له أساس من الصحة أو سند قانونى.
وترافع أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض وكيلاً عن الفنانة نرمين الفقى فى الجنحة المباشرة رقم ٣٠٥٣ لسنة ٢٠١٨ أمام محكمة جنح الشيخ زايد، وطالب الادعاء المدنى المؤقت قبل المدعى بمبلغ قدره عشرة آلاف وواحد جنيه للبلاغ الكاذب والتشهير فى حق موكلته .
وقررت محكمة جنح الشيح زايد تأجيل الدعوى لجلسة 9 يونيو المقبل وذلك للإعلان بالدعوى.
ورفض أشرف عبد العزيز محامى الفنانة نرمين الفقى فى تصريحات صحفية التعليق قائلاً: "الدعوى الآن أمام القضاء ولا يجوز لى التحدث إلا بعد صدور حكم قضائى".
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ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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