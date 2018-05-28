نرمين الفقى ترفع دعوى بلاغ كاذب وتشهير ضد مواطن خليجى اتهمها بالنصب

ردت الفنانة نرمين الفقى، على دعوى مواطن خليجى اتهمها بالنصب وعدم وفائها بالزواج منه، بإقامة بدعوى بلاغ كاذب وتشهير، وأن ما ذكر فى المواقع الإلكترونية ليس له أساس من الصحة أو سند قانونى.

وترافع أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض وكيلاً عن الفنانة نرمين الفقى فى الجنحة المباشرة رقم ٣٠٥٣ لسنة ٢٠١٨ أمام محكمة جنح الشيخ زايد، وطالب الادعاء المدنى المؤقت قبل المدعى بمبلغ قدره عشرة آلاف وواحد جنيه للبلاغ الكاذب والتشهير فى حق موكلته .

وقررت محكمة جنح الشيح زايد تأجيل الدعوى لجلسة 9 يونيو المقبل وذلك للإعلان بالدعوى.

ورفض أشرف عبد العزيز محامى الفنانة نرمين الفقى فى تصريحات صحفية التعليق قائلاً: "الدعوى الآن أمام القضاء ولا يجوز لى التحدث إلا بعد صدور حكم قضائى".