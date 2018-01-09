أعلنت شبكة “إن.بي.سي” التلفزيونية الأمريكية عن إسناد تجسيد شخصية “ماريا المجدلية” في مسلسل “يسوع المسيح” إلى النجمة سارة باريلز, في عمل تلفزيوني ضخم يشارك في وضع موسيقاه الموسيقار البريطاني “أندور لويد ويبر”.
تعد سارة باريلز من الشاعرات الغنائيات وحصلت على إشادة فنية ونقدية بسبب أعمال غنائية كتبتها لاستعراض “الهذيان” الذي عرض مؤخرا على مسرح “برودواي”, واحتلت أولى أعمالها الغنائية “أغنية الحب” المرتبة الثانية بلائحة “بيلبورد هوت” لأشهر الأغاني,
كما باعت باريلز أكثر من مليون ألبوم وأكثر من تسعة ملايين أغنية فردية في الولايات المتحدة كما حصلت على ستة ترشيحات لجائزة جرامي.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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