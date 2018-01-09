أعلنت شبكة “إن.بي.سي” التلفزيونية الأمريكية عن إسناد تجسيد شخصية “ماريا المجدلية” في مسلسل “يسوع المسيح” إلى النجمة سارة باريلز, في عمل تلفزيوني ضخم يشارك في وضع موسيقاه الموسيقار البريطاني “أندور لويد ويبر”.

تعد سارة باريلز من الشاعرات الغنائيات وحصلت على إشادة فنية ونقدية بسبب أعمال غنائية كتبتها لاستعراض “الهذيان” الذي عرض مؤخرا على مسرح “برودواي”, واحتلت أولى أعمالها الغنائية “أغنية الحب” المرتبة الثانية بلائحة “بيلبورد هوت” لأشهر الأغاني,

كما باعت باريلز أكثر من مليون ألبوم وأكثر من تسعة ملايين أغنية فردية في الولايات المتحدة كما حصلت على ستة ترشيحات لجائزة جرامي.