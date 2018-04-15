أحيت الفرقة السويسرية سيمون سبيس أولى حفلاتها اللايف فى مصر، بمكتبة الإسكندرية، وذلك من خلال مشاركتها الخاصة فى فعاليات ثالث أيام مهرجان حكاوى الجاز.

وألهب تريو الفريق أجواء الإسكندرية الباردة بوصلة احترافية من عزف الجاز، بمزيج سماعى بين عزف الساكسفون والتشيللو ببصمة إيقاعية للدرامز، وأطلت على الجمهور المصرى بمقطوعات من ألبومها الجديد Star Dance، وفاجأ الثلاثى الحضور بتوزيع نسخ مجانية من سى دى الألبوم عقب الانتهاء من الحفل.

وأسدل سيمون سبيس الستار على فعاليات اليوم قبل الأخير من مهرجان حكاوى الجاز بنسخته الثانية، ليشد ثلاثى الفريق من بعدها الرحال إلى القاهرة لإحياء أولى حفلاته الجماهيرية على مسرح الساقية، فى ختام المهرجان بمشاركة فرقة "افتكاسات"، والتى شاركها سيمون سبيس بمقطوعة موسيقية مشتركة فى ختام حفل الإسكندرية، ويستعدا لتقديمها معا مرة أخرى أمام الجمهور القاهرى.