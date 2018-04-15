أحيت الفرقة السويسرية سيمون سبيس أولى حفلاتها اللايف فى مصر، بمكتبة الإسكندرية، وذلك من خلال مشاركتها الخاصة فى فعاليات ثالث أيام مهرجان حكاوى الجاز.
وألهب تريو الفريق أجواء الإسكندرية الباردة بوصلة احترافية من عزف الجاز، بمزيج سماعى بين عزف الساكسفون والتشيللو ببصمة إيقاعية للدرامز، وأطلت على الجمهور المصرى بمقطوعات من ألبومها الجديد Star Dance، وفاجأ الثلاثى الحضور بتوزيع نسخ مجانية من سى دى الألبوم عقب الانتهاء من الحفل.
وأسدل سيمون سبيس الستار على فعاليات اليوم قبل الأخير من مهرجان حكاوى الجاز بنسخته الثانية، ليشد ثلاثى الفريق من بعدها الرحال إلى القاهرة لإحياء أولى حفلاته الجماهيرية على مسرح الساقية، فى ختام المهرجان بمشاركة فرقة "افتكاسات"، والتى شاركها سيمون سبيس بمقطوعة موسيقية مشتركة فى ختام حفل الإسكندرية، ويستعدا لتقديمها معا مرة أخرى أمام الجمهور القاهرى.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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