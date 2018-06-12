اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء على استعداد أعضاء البرلمان البريطاني التصويت على التغييرات التي أجراها مجلس اللوردات على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ونشرت قول رئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز، إن بلاده ستقبل سفينة الإنقاذ المحاصرة في البحر المتوسط، حيث بلغ عدد ركابها 629 مهاجرًا حتى تساعد في تجنب حدوث كارثة إنسانية.

وأشارت صحف الثلاثاء إلى قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على خمس شركات روسية وثلاثة أفراد روس بتهمة مساعدة وكالة الاستخبارات الروسية الرئيسية.

ولفتت إلى التزام كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات لنزع كامل الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بعد مباحثات تاريخية عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.