اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء على استعداد أعضاء البرلمان البريطاني التصويت على التغييرات التي أجراها مجلس اللوردات على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
ونشرت قول رئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز، إن بلاده ستقبل سفينة الإنقاذ المحاصرة في البحر المتوسط، حيث بلغ عدد ركابها 629 مهاجرًا حتى تساعد في تجنب حدوث كارثة إنسانية.
وأشارت صحف الثلاثاء إلى قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على خمس شركات روسية وثلاثة أفراد روس بتهمة مساعدة وكالة الاستخبارات الروسية الرئيسية.
ولفتت إلى التزام كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات لنزع كامل الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بعد مباحثات تاريخية عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.
GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:53 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:45 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:36 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:29 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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