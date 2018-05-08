اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون وتأكيده أن مصر تتطلع إلى تحقيق نمو اقتصادي متسارع، يصاحبه تحسين بيئة الأعمال بما يضمن تنافسية الاقتصاد وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.

وسلطت الضوء على إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري عدم تحقيق أي تقدم خلال جولة المباحثات الفنية بين وزراء مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة الاثيوبي بسبب استمرار تحفظ السودان واثيوبيا على التقرير الاستهلالي لشركة الدراسات الفنية حول تأثيرات السد .

وأشارت الصحف إلى حصول تيار المستقبل في البرلمان اللبناني على 21 مقعدا ، وذلك بعد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري فوز التيار بالمقاعد من إجمالي 128 مقعدا، منوهة بأن المراقبين أكدوا أن الحريري سيبقي الأوفر حظا في تشكيل الحكومة الجديدة .

وتحدثت عن نجاح مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية أمس في شن غارات على مكتب رئاسة الجمهورية الخاضع لسيطرة الحوثيين، وسط صنعاء أثناء اجتماع عدد من قيادات المتمردين.

دوليا لفتت الصحف الانتباه إلى تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء أدائه القسم لتولي رئاسة روسيا لولاية رابعة، ببذل قصارى جهده من أجل رفعة بلاده وترسيخ مواقعه في الساحة الدولية، والعمل من أجل تطوير الاقتصاد وتلبية احتياجات مواطنيه.