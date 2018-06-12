اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

نوهت الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء بنتائج اجتماع مكة المكرمة وتعهد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن قيمتها 5ر2 مليار دولار.

وألقت الضوء على أعمال القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في سنغافورة، التي تبحث سبل إنهاء الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية, مشيرة إلى أن المحادثات التمهيدية بين مسؤولي البلدين شهدت تقدمًا كبيرًا في التقليل من الخلافات بهذا الشأن.

وفي الملف الليبي.. أخبرت صحف الثلاثاء عن مشاورات تجري الآن بين شخصيات سياسية ليبية بينها أعضاء من مجلس النواب تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدًا للانتخابات المقرر إجراءها خلال شهر ديسمبر القادم في البلاد.

ونقلت تهديد وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني بمنع سفن إنقاذ المهاجرين من الوصول إلى موانئ بلاده في حال رفضت مالطا استقبال مئات من المهاجرين أنقذتهم منظمة حكومية.

وانتقت صحف تونس من بين تقارير دولية متفرقة، إعلان الأمم المتحدة أن أكثر من 920 ألف شخص نزحوا في سوريا بالأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وهو ما يعتبر رقمًا قياسيًا منذ بدء النزاع قبل سبع سنوات, وإعلان وزارة الداخلية العراقية عن اندلاع النيران في مخزن لصناديق الاقتراع بمنطقة الرصافة في العاصمة العراقية بغداد وذلك قبل إعادة الفرز اليدوي.