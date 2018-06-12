اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء تأكيد باكستان التزامها بدعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الأمن والسلام في أفغانستان.

واهتمت باتفاق باكستان وأوزبكستان على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم والبنية التحتية والنقل.

وأخبرت صحف الثلاثاء عن أداء مجلس الوزراء الانتقالي في إقليم البنجاب الباكستاني اليمين الدستورية لقيادة الحكومة الإقليمية خلال الفترة الانتقالية والإشراف على الانتخابات العامة المقرر عقدها في الـ 25 من يوليو المقبل.

وأشارت إلى تراجع سعر الروبية الباكستانية أمس بشكل مفاجئ مقابل الدولار الأمريكي.

وحذرت من إمكانية إقبال باكستان على موجة غلاء معيشي بسبب تراجع سعر الروبية ورفع الحكومة أسعار المحروقات والمشتقات النفطية.

أفغانيًا. تطرقت الصحف إلى ترحيب الحكومة الأفغانية بقرار حركة طالبان بوقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.

وتناقلت في الشأن الإقليمي تطورات الوضع في فيتنام بعد نشوب اشتباكات بين محتجين وقوات قوات الأمن بسبب خطة حكومية لإقامة مناطق اقتصادية جديدة للاستثمار الأجنبي أججت موجة

غضب في البلاد.

وتابعت صحف باكستان وضع اللاجئين الروهينغا الذي يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في المخيمات ببنغلادش.