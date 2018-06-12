اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء تأكيد باكستان التزامها بدعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الأمن والسلام في أفغانستان.
واهتمت باتفاق باكستان وأوزبكستان على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم والبنية التحتية والنقل.
وأخبرت صحف الثلاثاء عن أداء مجلس الوزراء الانتقالي في إقليم البنجاب الباكستاني اليمين الدستورية لقيادة الحكومة الإقليمية خلال الفترة الانتقالية والإشراف على الانتخابات العامة المقرر عقدها في الـ 25 من يوليو المقبل.
وأشارت إلى تراجع سعر الروبية الباكستانية أمس بشكل مفاجئ مقابل الدولار الأمريكي.
وحذرت من إمكانية إقبال باكستان على موجة غلاء معيشي بسبب تراجع سعر الروبية ورفع الحكومة أسعار المحروقات والمشتقات النفطية.
أفغانيًا. تطرقت الصحف إلى ترحيب الحكومة الأفغانية بقرار حركة طالبان بوقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.
وتناقلت في الشأن الإقليمي تطورات الوضع في فيتنام بعد نشوب اشتباكات بين محتجين وقوات قوات الأمن بسبب خطة حكومية لإقامة مناطق اقتصادية جديدة للاستثمار الأجنبي أججت موجة
غضب في البلاد.
وتابعت صحف باكستان وضع اللاجئين الروهينغا الذي يواجهون أوضاع إنسانية صعبة في المخيمات ببنغلادش.
GMT 23:01 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:45 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:36 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:29 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
أرسل تعليقك