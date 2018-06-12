اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

أولت الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء اهتمامها لزيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية للمغرب، التي توجت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

وعلى المستوى الدولي.. اهتمت بحالة الترقب التي تخيم على سنغافورة في انتظار لقاء القمة التاريخي الذي ينعقد اليوم بين الرئيس الامريكي وزعيم كوريا الشمالية، والذي يهمن عليه موضوع نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وتناولت صحف الثلاثاء الوضع في سوريا، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 920 ألف شخص في سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مما يشكل رقمًا قياسيًا منذ بدء النزاع قبل سبع سنوات في البلاد.

وتابعت أجواء التوتر المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحملة الاعتقالات التي شنها الجيش الاسرائيلي في صفوف عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتطرقت الصحف إلى مخلفات هجوم انتحاري في أفغانستان وقع أمام مدخل وزارة التنمية الريفية بكابول، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وتوقفت صحف بريطانيا عند المواقف المتشددة للحكومة الايطالية الجديدة إزاء قوارب المهاجرين غير الشرعيين، مبرزة رفض روما استقبال قارب يقل أكثر من 700 مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية.