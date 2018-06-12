اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

أولت الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء اهتمامها لزيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية للمغرب، التي توجت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.
وعلى المستوى الدولي.. اهتمت بحالة الترقب التي تخيم على سنغافورة في انتظار لقاء القمة التاريخي الذي ينعقد اليوم بين الرئيس الامريكي وزعيم كوريا الشمالية، والذي يهمن عليه موضوع نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
وتناولت صحف الثلاثاء الوضع في سوريا، حيث أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 920 ألف شخص في سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مما يشكل رقمًا قياسيًا منذ بدء النزاع قبل سبع سنوات في البلاد.
وتابعت أجواء التوتر المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحملة الاعتقالات التي شنها الجيش الاسرائيلي في صفوف عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتطرقت الصحف إلى مخلفات هجوم انتحاري في أفغانستان وقع أمام مدخل وزارة التنمية الريفية بكابول، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.
وتوقفت صحف بريطانيا عند المواقف المتشددة للحكومة الايطالية الجديدة إزاء قوارب المهاجرين غير الشرعيين، مبرزة رفض روما استقبال قارب يقل أكثر من 700 مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية.
GMT 23:01 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:53 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:36 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:29 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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