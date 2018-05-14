البرنامج العبري يمنع استضافة الإسرائيليين

أكدت أمل أباظة، مدير عام البرنامج العبري، التابع لشبكة الإذاعات الموجهة بالهيئة الوطنية للإعلام، أن عدد الساعات يوميًّا للبث تقلص إلى ست ساعات فقط بعد أن كان ١٦ ساعة إبان انطلاقه عام ١٩٥٣.
وأوضحت أمل أباظة، أن البرنامج العبري به العديد من الكفاءات ويبث من الخامسة مساءً وحتى الثانية عشر مساء لنحو ٨ ساعات منهم اثنان بلغات أخرى غير العبرية، مشيرة إلى أن تحميل المحطة على النايل سات يبدأ من التاسعة مساء ومدة ثلاث ساعات فقط.
وأشارت إلى أن البرنامج العبري يعاني من أزمة ضعف الإرسال، إذ يصل صوت المذيعين في البرامج إلى بعض الشواطئ القريبة من الحدود في تل أبيب فقط عكس ما كان عليه الأمر فيما مضى، حين كان الإرسال يغطي إسرائيل بجميع أنحائها.
وتابعت أمل أن ضعف الإمكانات المالية في البرنامج العبري تحول حاليًا دون وجود مراسلة لها في الأراضي الفلسطينية إذ كان في الماضي هناك مراسلة من عرب 1948 تتولى تغذية المحطة بكل الأخبار والجديد على الأراضي المحتلة.
ونوهت مدير عام البرنامج العبري في حديثها إلى توقف البرامج المذاعة عبر أثير الشبكة الموجهة عن استضافة إسرائيليين من المعارضين، موضحة أنه إبان فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك ومنذ ثمانينات القرن الماضي كان مسموحًا للإذاعة باستضافة بعض الإسرائيليين للحديث والنقاش معهم على الهواء في كل القضايا الجدلية، بينما حاليًا هناك تعليمات بعدم استمرار ذلك الأمر نهائيًّا.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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