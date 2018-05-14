البرنامج العبري يمنع استضافة الإسرائيليين

أكدت أمل أباظة، مدير عام البرنامج العبري، التابع لشبكة الإذاعات الموجهة بالهيئة الوطنية للإعلام، أن عدد الساعات يوميًّا للبث تقلص إلى ست ساعات فقط بعد أن كان ١٦ ساعة إبان انطلاقه عام ١٩٥٣.

وأوضحت أمل أباظة، أن البرنامج العبري به العديد من الكفاءات ويبث من الخامسة مساءً وحتى الثانية عشر مساء لنحو ٨ ساعات منهم اثنان بلغات أخرى غير العبرية، مشيرة إلى أن تحميل المحطة على النايل سات يبدأ من التاسعة مساء ومدة ثلاث ساعات فقط.

وأشارت إلى أن البرنامج العبري يعاني من أزمة ضعف الإرسال، إذ يصل صوت المذيعين في البرامج إلى بعض الشواطئ القريبة من الحدود في تل أبيب فقط عكس ما كان عليه الأمر فيما مضى، حين كان الإرسال يغطي إسرائيل بجميع أنحائها.

وتابعت أمل أن ضعف الإمكانات المالية في البرنامج العبري تحول حاليًا دون وجود مراسلة لها في الأراضي الفلسطينية إذ كان في الماضي هناك مراسلة من عرب 1948 تتولى تغذية المحطة بكل الأخبار والجديد على الأراضي المحتلة.

ونوهت مدير عام البرنامج العبري في حديثها إلى توقف البرامج المذاعة عبر أثير الشبكة الموجهة عن استضافة إسرائيليين من المعارضين، موضحة أنه إبان فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك ومنذ ثمانينات القرن الماضي كان مسموحًا للإذاعة باستضافة بعض الإسرائيليين للحديث والنقاش معهم على الهواء في كل القضايا الجدلية، بينما حاليًا هناك تعليمات بعدم استمرار ذلك الأمر نهائيًّا.