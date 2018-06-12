اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

رأت الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء أن حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، للمملكة الأردنية، مؤشر على وعي الدول العربية بأهمية التضامن لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الوطن العربي.
وأوضحت أن قمة مكة المكرمة التي أسفرت عن هذه الحزمة أعادت الاستقرار والطمأنينة للأردنيين الذين خرجوا قبل أيام للشوارع احتجاجًا على الوضع الاجتماعي الصعب والظروف الاقتصادية التي أثرت سلبًا على المستوى المعيشي للعديد من المواطنين.
وقالت صحف الثلاثاء أن الانسداد المتواصل بين أطراف الأزمة الليبية زاد في تعقيد الوضع وساهم في زرع بذور اليأس في أوساط الليبيين، في ظل التواجد الكثيف للميليشيا المسلحة التي حلت محل الدولة في أكثر من جهة.
وأخبرت عن مقتل ما لا يقل عن 250 انقلابيًا حوثيًا، منهم قيادات ميدانية في الأيام القليلة الماضية بالساحل الغربي للبلاد، مشددة على أن تحرير هذه المدينة الاستراتيجية يأتي بعد قطع طرق الامداد للانقلابيين، سيما الطريق الرابط بين العاصمة صنعاء والحديدة.
وعن جديد الساحة العراقية.. تطرقت الصحف لبيان حكومة حيدر لعبادي، وتأكيدها على أن قرار إعادة الانتخابات التشريعية يبقى بيد المحكمة الاتحادية بالعاصمة بغداد، وذلك ردًا على رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، الذي طالب بانتخابات جديدة.
وتابعت صحف الجزائر تقرير أممي حول سوريا، أفاد أن نحو 920 ألف سوري نزحوا خلال العام الجاري 2018، وهو أكبر عدد سنوي للنازحين منذ اندلاع الأزمة السورية شهر مارس 2011.
GMT 23:01 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:53 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:45 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:29 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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