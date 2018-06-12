اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

رأت الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء أن حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، للمملكة الأردنية، مؤشر على وعي الدول العربية بأهمية التضامن لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الوطن العربي.

وأوضحت أن قمة مكة المكرمة التي أسفرت عن هذه الحزمة أعادت الاستقرار والطمأنينة للأردنيين الذين خرجوا قبل أيام للشوارع احتجاجًا على الوضع الاجتماعي الصعب والظروف الاقتصادية التي أثرت سلبًا على المستوى المعيشي للعديد من المواطنين.

وقالت صحف الثلاثاء أن الانسداد المتواصل بين أطراف الأزمة الليبية زاد في تعقيد الوضع وساهم في زرع بذور اليأس في أوساط الليبيين، في ظل التواجد الكثيف للميليشيا المسلحة التي حلت محل الدولة في أكثر من جهة.

وأخبرت عن مقتل ما لا يقل عن 250 انقلابيًا حوثيًا، منهم قيادات ميدانية في الأيام القليلة الماضية بالساحل الغربي للبلاد، مشددة على أن تحرير هذه المدينة الاستراتيجية يأتي بعد قطع طرق الامداد للانقلابيين، سيما الطريق الرابط بين العاصمة صنعاء والحديدة.

وعن جديد الساحة العراقية.. تطرقت الصحف لبيان حكومة حيدر لعبادي، وتأكيدها على أن قرار إعادة الانتخابات التشريعية يبقى بيد المحكمة الاتحادية بالعاصمة بغداد، وذلك ردًا على رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، الذي طالب بانتخابات جديدة.

وتابعت صحف الجزائر تقرير أممي حول سوريا، أفاد أن نحو 920 ألف سوري نزحوا خلال العام الجاري 2018، وهو أكبر عدد سنوي للنازحين منذ اندلاع الأزمة السورية شهر مارس 2011.