اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
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اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

الصحف الفلسطينية
غزة - العرب اليوم

نوهت الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء بتقديم المملكة العربية السعودية ودولتي الإمارات والكويت مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار للمملكة الأردنية، التي تمر بأزمة اقتصادية.

وأشارت الى اللقاء المرتقب للرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمير ويليام في 27 من يونيو الجاري، وإحياء 350 ألف مصل ليلة أمس في المسجد الأقصى.

وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سياسة وإجراءات الاحتلال العنصرية التي تنتهك بشكلٍ صارخ مبادئ حرية العبادة وحرية الوصول إلى أماكن العبادة.
وتحدثت عن مصادقة "الكنيست الإسرائيلي" على مشروع قانون خصم رواتب الشهداء والأسرى من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية.

ورصدت أقوال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت صحفيين اثنين وأصابت (198) من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، منذ نهاية مارس وحتى أمس الأول.

وتابعت صحف فلسطين تأكيدات جامعة الدول العربية أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية العاملة بالمنطقة، لنجاح خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2030.

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اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء



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