اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

نوهت الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء بتقديم المملكة العربية السعودية ودولتي الإمارات والكويت مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار للمملكة الأردنية، التي تمر بأزمة اقتصادية.
وأشارت الى اللقاء المرتقب للرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمير ويليام في 27 من يونيو الجاري، وإحياء 350 ألف مصل ليلة أمس في المسجد الأقصى.
وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سياسة وإجراءات الاحتلال العنصرية التي تنتهك بشكلٍ صارخ مبادئ حرية العبادة وحرية الوصول إلى أماكن العبادة.
وتحدثت عن مصادقة "الكنيست الإسرائيلي" على مشروع قانون خصم رواتب الشهداء والأسرى من عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية.
ورصدت أقوال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت صحفيين اثنين وأصابت (198) من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، منذ نهاية مارس وحتى أمس الأول.
وتابعت صحف فلسطين تأكيدات جامعة الدول العربية أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية العاملة بالمنطقة، لنجاح خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2030.
GMT 23:01 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:53 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:45 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:36 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء
شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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