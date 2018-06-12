اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء أجواء الارتياح التي عمّت الشارع الأردني بعد حزمة المساعدات التي أقرتها المملكة العربية السعودية ودولتي الكويت والإمارات عقب قمة مكة المكرمة، لدعم خروج الأردن الشقيق من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

ورصدت مساعي تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، المتصلة بتوزيع الحصص والحقائب الوزارية على الكتل والقوى السياسية التي منحتها الانتخابات النيابية تمثيلاً وازنًا، التي كانت محور نقاش بين رئيس البلاد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، أمس.

وتابعت صحف الثلاثاء التطورات السياسية والميدانية في سوريا، مبرزة حال القلق العربي والدولي إزاء تصاعد حدّة الغارات الجوية التي تشنها مقاتلات نظام الأسد على مناطق سكنية في محافظة إدلب، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين.

كما أشارت إلى تأكيد الأمم المتحدة، نزوح أكثر من 920 ألف شخص في سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 م، في ما يشكل رقمًا قياسيًا منذ بدء النزاع قبل سبع سنوات في البلاد.

وأوردت الصحف نبأ مقتل أربعة عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن المصرية، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء شمال شرق البلاد.

وأبدت اهتمامًا، بإعلان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن حسم معركة مدينة درنة شرق ليبيا والسيطرة عليها من قبل قواتنا بات قريبًا.

وواكبت التقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني اليمني أمس، من خلال سيطرتها على عدّة مواقع في قرية أبو الحصم بمنطقة حرض غرب اليمن، بعد طرد ميليشيات الحوثي الإرهابية منها.

كما أخبرت صحف لبنان، عن حملة اعتقالات التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلّة أمس، وطالت عددًا من الشبان الفلسطينيين.