اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء أجواء الارتياح التي عمّت الشارع الأردني بعد حزمة المساعدات التي أقرتها المملكة العربية السعودية ودولتي الكويت والإمارات عقب قمة مكة المكرمة، لدعم خروج الأردن الشقيق من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
ورصدت مساعي تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، المتصلة بتوزيع الحصص والحقائب الوزارية على الكتل والقوى السياسية التي منحتها الانتخابات النيابية تمثيلاً وازنًا، التي كانت محور نقاش بين رئيس البلاد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، أمس.
وتابعت صحف الثلاثاء التطورات السياسية والميدانية في سوريا، مبرزة حال القلق العربي والدولي إزاء تصاعد حدّة الغارات الجوية التي تشنها مقاتلات نظام الأسد على مناطق سكنية في محافظة إدلب، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين.
كما أشارت إلى تأكيد الأمم المتحدة، نزوح أكثر من 920 ألف شخص في سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 م، في ما يشكل رقمًا قياسيًا منذ بدء النزاع قبل سبع سنوات في البلاد.
وأوردت الصحف نبأ مقتل أربعة عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن المصرية، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء شمال شرق البلاد.
وأبدت اهتمامًا، بإعلان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن حسم معركة مدينة درنة شرق ليبيا والسيطرة عليها من قبل قواتنا بات قريبًا.
وواكبت التقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني اليمني أمس، من خلال سيطرتها على عدّة مواقع في قرية أبو الحصم بمنطقة حرض غرب اليمن، بعد طرد ميليشيات الحوثي الإرهابية منها.
كما أخبرت صحف لبنان، عن حملة اعتقالات التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلّة أمس، وطالت عددًا من الشبان الفلسطينيين.
GMT 23:01 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:53 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:45 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:36 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء
شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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