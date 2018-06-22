اهتمامات الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة الجمعة
المملكة تؤكد دعمها الدائم لدفع عجلة المساهمات الإنسانية
33 مليار دولار قيمة المساعدات السعودية لـ 78 دولة واليمن في المقدمة
المملكة رئيساً لجمعية الدبلوماسيين للمرة الثالثة على التوالي
توقعات بجذب المملكة تدفقات أجنبية بقيمة 150 مليار ريال بعد الانضمام إلى مؤشر MSCI
التصويت على تذليل معوقات الاستثمار الأجنبي.. وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. «الشورى» يستأنف نشاطاته بجلسة ساخنة.. الاثنين المقبل
المديرية العامة لحرس الحدود تعلن عن توفر وظائف شاغرة مؤقتة
أكثر من 6 ملايين معتمر دخلوا هذا العام .. الجوازات تدعو المعتمرين إلى التقيد بالنظام وعدم التأخر
رداً على ما يتداول عن إقالته .. تركي آل الشيخ: نعمل ليل نهار إرضاءً لقيادتنا وللشعب السعودي
قرقاش: الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الوضع في الحديدة مرهون بانسحاب ميليشيا الحوثي
غرق أكثر من ألف مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية 2018
استمرار احتجاج الآلاف من أهالي مدن .. إحصائية رسمية من طهران: ثلاثة ملايين إيراني يتعاطون المخدرات
GMT 20:19 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيووزارة الإعلام السعودية ترفض اتهامات الاتحاد الأوروبي بشأن بي أوت كيو
GMT 07:54 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس
GMT 07:52 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيواهم اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
GMT 07:50 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس
GMT 07:48 2018 الخميس ,21 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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