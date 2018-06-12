اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، على مجلس الأمن الدولي يوم أمس، خطة لانسحاب أفراد البعثة الأممية الإفريقية المختلطة "يوناميد" في إقليم دارفور، خلال عامين.

وأبرزت إعلان وزارة المالية السودانية تحسن موقف إمداد المواد النفطية وانسياب الخدمة بكل محطات الوقود، وكشفت عن وصول 3 بواخر جازولين، وباخرتين بنزين، و 3 بواخر غاز، لتعزيز الموقف خلال فترة العيد والأيام القادمة.

وأشارت صحف الثلاثاء إلى وعد بريطانيا بدعم جهود السودان في الانتقال من الطوارئ إلى التنمية المستدامة وتوفير احتياجات النازحين بولايات دارفور.

ونقلت عن مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، أن العام 2020 سيكون خاليًا من معسكرات اللجوء والنزوح ببرامج التنمية التي يتبناها حزبه في سياسته الاقتصادية الرامية لرفعة ونهضة البلاد.

ونشرت الصحف إعلان الأمم المتحدة، أن أكثر من 920 ألف شخص نزحوا في سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018، ما يشكل «رقمًا قياسيًا» منذ بدء النزاع قبل 7 سنوات.

ولفتت صحف السودان الانتباه إلى إنقاذ خفر حرس السواحل الليبي 180 مهاجرًا من جنسيات إفريقية مختلفة أمس، كانوا على متن زورق مطاطي، على بعد 44 ميلاً شمال منطقة «العلوص»