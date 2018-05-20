اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

تابعت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق ، كاشفة عن فوز تحالف "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر .

وتحدثت الصحف عن تقدم الجيش والمقاومة اليمنية المتواصل في محافظة صعدة ، معقل الانقلابيين الحوثيين ، وكذلك التقدم الحاصل على الساحل الغربي بهدف السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي.

وأوضحت أن سقوط مدينتي الحديدة وصعدة ، يمهد لتحرير العاصمة اليمنية ، صنعاء ، من قبضة المتمردين الحوثيين المدعومين من قبل إيران .

وفي الشأن الدولي ، لفتت الصحف الانتباه للإحتجاجات العنيفة التي شهدتها مناطق جنوب غرب إيران ، كاشفة عن سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى.