اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

تابعت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق ، كاشفة عن فوز تحالف "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر .
وتحدثت الصحف عن تقدم الجيش والمقاومة اليمنية المتواصل في محافظة صعدة ، معقل الانقلابيين الحوثيين ، وكذلك التقدم الحاصل على الساحل الغربي بهدف السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي.
وأوضحت أن سقوط مدينتي الحديدة وصعدة ، يمهد لتحرير العاصمة اليمنية ، صنعاء ، من قبضة المتمردين الحوثيين المدعومين من قبل إيران .
وفي الشأن الدولي ، لفتت الصحف الانتباه للإحتجاجات العنيفة التي شهدتها مناطق جنوب غرب إيران ، كاشفة عن سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى.
GMT 22:07 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 22:01 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 21:42 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
GMT 21:36 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
GMT 21:30 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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