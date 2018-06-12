اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء الترحيب العربي بنتائج اجتماع مكة المكرمة، وتعهد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن قيمتها 5ر2 مليار دولار، منوهة بأن السندات الدولية الأردنية قفزت إلى أعلى مستوياتها عقب صدور هذا القرار.

ولفتت إلى بدء كل من مصر والسودان وأثيوبيا الاستعداد لعقد الاجتماع التساعي الثالث المرتقب عقده يومي 18 و 19 يونيو بالقاهرة تنفيذًا لنتائج اجتماعات الزعماء بالدول الثلاث والاجتماع التساعي لوزراء الخارجية والري وأجهزة المخابرات المعنيين بملف سد النهضة والذي عقد مؤخرًا في أديس أبابا.

ونوهت صحف الثلاثاء بأن طيران التحالف العربي شن أمس ١٧ غارة على محافظة الحديدة غرب اليمن استهدفت ثماني منها، تجمعات ومواقع الانقلابيين الحوثيين في منطقة العرج بمديرية باجل شمال محافظة الحديدة.

وتحدثت عن تأكيد مصدر أمنى ليبي ما تسرب من معلومات بشأن إطلاق سراح مسؤولين بارزين من النظام السابق، والذين كانوا مسجونين في كل من طرابلس وبنغازي، ومن بينهم رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبوزيد دوردة.

دوليًا.. ذكرت صحف مصر أن مصادر كورية جنوبية كشفت عن تفاصيل صفقة كبرى محتمل الاتفاق عليها خلال اللقاء التاريخي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة، منوهة بأن الصفقة تشمل تفكيك الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، مقابل ضمان بقاء نظام "كيم" دون المساس به.