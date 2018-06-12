اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء الترحيب العربي بنتائج اجتماع مكة المكرمة، وتعهد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن قيمتها 5ر2 مليار دولار، منوهة بأن السندات الدولية الأردنية قفزت إلى أعلى مستوياتها عقب صدور هذا القرار.
ولفتت إلى بدء كل من مصر والسودان وأثيوبيا الاستعداد لعقد الاجتماع التساعي الثالث المرتقب عقده يومي 18 و 19 يونيو بالقاهرة تنفيذًا لنتائج اجتماعات الزعماء بالدول الثلاث والاجتماع التساعي لوزراء الخارجية والري وأجهزة المخابرات المعنيين بملف سد النهضة والذي عقد مؤخرًا في أديس أبابا.
ونوهت صحف الثلاثاء بأن طيران التحالف العربي شن أمس ١٧ غارة على محافظة الحديدة غرب اليمن استهدفت ثماني منها، تجمعات ومواقع الانقلابيين الحوثيين في منطقة العرج بمديرية باجل شمال محافظة الحديدة.
وتحدثت عن تأكيد مصدر أمنى ليبي ما تسرب من معلومات بشأن إطلاق سراح مسؤولين بارزين من النظام السابق، والذين كانوا مسجونين في كل من طرابلس وبنغازي، ومن بينهم رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبوزيد دوردة.
دوليًا.. ذكرت صحف مصر أن مصادر كورية جنوبية كشفت عن تفاصيل صفقة كبرى محتمل الاتفاق عليها خلال اللقاء التاريخي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة، منوهة بأن الصفقة تشمل تفكيك الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، مقابل ضمان بقاء نظام "كيم" دون المساس به.
GMT 23:01 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:53 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:45 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:36 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء
شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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