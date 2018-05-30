اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء على إعلان الشرطة البلجيكية مقتل اثنين من رجال الأمن برصاص مهاجم تمكنت من تحييده في وسط مدينة لييج، جنوب بلجيكا، بالإضافة إلى مقتل مواطنة كانت داخل سيارتها خلال الاعتداء المسلح.
وتناقلت الصحف اتهام رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غروسمان لروسيا بالوقوف وراء مقتل الصحفي أركادي بابشينكو في كييف.
وأشارت إلى اتفاق أطراف ليبية متناحرة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العاشر من ديسمبر القادم.
ولفتت الانتباه إلى أن اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجتمع اليوم لبحث عروض منافسة لاستضافة بطولة عام 2026.
GMT 22:09 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:58 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 21:53 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 21:51 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
GMT 21:45 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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