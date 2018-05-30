اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء على إعلان الشرطة البلجيكية مقتل اثنين من رجال الأمن برصاص مهاجم تمكنت من تحييده في وسط مدينة لييج، جنوب بلجيكا، بالإضافة إلى مقتل مواطنة كانت داخل سيارتها خلال الاعتداء المسلح.

وتناقلت الصحف اتهام رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غروسمان لروسيا بالوقوف وراء مقتل الصحفي أركادي بابشينكو في كييف.

وأشارت إلى اتفاق أطراف ليبية متناحرة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العاشر من ديسمبر القادم.

ولفتت الانتباه إلى أن اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجتمع اليوم لبحث عروض منافسة لاستضافة بطولة عام 2026.