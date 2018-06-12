اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء

ابرزت الصحف الأردنية الصادرة الثلاثاء شكر العاهل الأردني عبد الله الثاني، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعوته الكريمة باستضافة قمة مكة المكرمة التي استهدفت دعم الاقتصاد الأردني، والموقف المشرف للأشقاء في المملكة والكويت والإمارات، تجاه الأردن، باعتباره تجسيد حقيقي للإخاء والتضامن العربي.

كما أبرزت تثمين وشكر رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور عمر الرزاز، ومجلس النواب الاردني، وغرفتا الصناعة والتجارة في الأردن، لدعم الذي أقرته المملكة والكويت والإمارات بقمة مكة المكرمة للاقتصاد الأردني لتجاوز التحديات التي يواجها.

وأفردت صحف الثلاثاء تحليلات لخبراء سياسيين واقتصاديين أردنيين، ثمنوا خلالها العلاقة الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الأردن مع المملكة والكويت والإمارات، وإشادتهم بالدعم الاقتصادي و الدور المهم للمملكة ودولتي الكويت والإمارات في العملية التنموية الأردنية على مدار العقود الماضية، التي كان لها يد كبرى في استدامة الاستقرار الاقتصادي للأردن.

واهتمت بدعوة الجامعة العربية إلى ضرورة التصدي للحملات الإسرائيلية المستمرة لتزييف وتزوير وسرقة الأرشيف الوثائقي الفلسطيني بهدف محو الهوية الفلسطينية العربية.

ونشرت الصحف دعوة منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول إلى دعم مشروع القرار الخاص بالحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الذي سيتم التصويت عليه في الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء القادم، بناء على طلب المجموعتين الإسلامية والعربية.

وتابعت تحذير المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، بانوس مومسيس، من تفجر الوضع داخل إدلب في سوريا وسط تصاعد الصراع بين الجماعات المسلحة وزيادة عدد النازحين داخل سوريا.

وسلطت صحف الأردن الضوء على اللمسات الأخيرة للتحضيرات الأخيرة، للقاء التاريخي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون، في وقت يسعى مسؤولون إلى تقريب وجهات النظر بينهما حول الترسانة النووية لكوريا الشمالية.