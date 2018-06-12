اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء ، استقبال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، حيث بحث الجانبين مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

واهتمت بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة أن الاشتباكات مازالت مستمرة بشكل متقطع بين الجيش الوطني وما تبقى من العصابات الإرهابية وسط مدينة درنة ، مبينة كميات الأسلحة والذخيرة التى عثر عليها الجيش فى بيوت الجماعات الإرهابية ، وكذلك الأنفاق التى كانوا يختبؤن فيها.

ونوهت الصحف الليبية اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار تقدمت به بريطانيا بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، ونص القرار على السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها.