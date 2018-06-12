اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء ، استقبال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، حيث بحث الجانبين مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
واهتمت بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة أن الاشتباكات مازالت مستمرة بشكل متقطع بين الجيش الوطني وما تبقى من العصابات الإرهابية وسط مدينة درنة ، مبينة كميات الأسلحة والذخيرة التى عثر عليها الجيش فى بيوت الجماعات الإرهابية ، وكذلك الأنفاق التى كانوا يختبؤن فيها.
ونوهت الصحف الليبية اعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار تقدمت به بريطانيا بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، ونص القرار على السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها.
GMT 23:01 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:53 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:45 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:36 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء
شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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