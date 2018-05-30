اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة الأربعاء على اتفاق الخرطوم والقاهرة أمس على عقد اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي البلدين في أكتوبر القادم بالخرطوم، كما اتفقا على تنسيق المواقف حول القضايا الاقليمية والدولية.
وأشارت إلى توزيع الكويت أمس نسخة مخففة من مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين في محاولة لكسب دعم الأوروبيين في التصويت المقرر هذا الأسبوع على القرار.
وسلطت الضوء على شن مقاتلات التحالف عدداً من الغارات الجوية على مواقع للميليشيا الحوثية الانقلابية في صنعاء.
ونشرت إعلان الأطراف الأربعة الرئيسة في النزاع الليبي بعد اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، أمس، التزامها العمل معاً لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر بحسب إعلان قُرأ في نهاية اللقاء.
وأخبرت عن بدء الأمم المتحدة تحقيقاً في هجمات استهدفت مستشفيات وعيادات في سوريا .
GMT 22:13 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
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GMT 21:45 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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