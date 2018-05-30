اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة الأربعاء على اتفاق الخرطوم والقاهرة أمس على عقد اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي البلدين في أكتوبر القادم بالخرطوم، كما اتفقا على تنسيق المواقف حول القضايا الاقليمية والدولية.

وأشارت إلى توزيع الكويت أمس نسخة مخففة من مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين في محاولة لكسب دعم الأوروبيين في التصويت المقرر هذا الأسبوع على القرار.

وسلطت الضوء على شن مقاتلات التحالف عدداً من الغارات الجوية على مواقع للميليشيا الحوثية الانقلابية في صنعاء.

ونشرت إعلان الأطراف الأربعة الرئيسة في النزاع الليبي بعد اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، أمس، التزامها العمل معاً لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر بحسب إعلان قُرأ في نهاية اللقاء.

وأخبرت عن بدء الأمم المتحدة تحقيقاً في هجمات استهدفت مستشفيات وعيادات في سوريا .