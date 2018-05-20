اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

سلطت الصحف البريطانية الصادرة الأحد الضوء على استمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بعد أعمال العنف الأخيرة من قبل القوات الإسرائيلية .

وأشارت الصحف إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح 45 آخرين في إنفجار عبوة ناسفة داخل إحدى ملاعب الكريكت في مدينة جلال آباد الأفغانية.

وعرجت على تفاقم الأزمة الإنسانية في جنوب السودان وإرتفاع عدد النازحين إلى دول الجوار خصوصاً إلى أوغندا.