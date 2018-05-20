اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

سلطت الصحف البريطانية الصادرة الأحد الضوء على استمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بعد أعمال العنف الأخيرة من قبل القوات الإسرائيلية .
وأشارت الصحف إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح 45 آخرين في إنفجار عبوة ناسفة داخل إحدى ملاعب الكريكت في مدينة جلال آباد الأفغانية.
وعرجت على تفاقم الأزمة الإنسانية في جنوب السودان وإرتفاع عدد النازحين إلى دول الجوار خصوصاً إلى أوغندا.
GMT 22:16 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 22:01 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 21:42 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
GMT 21:36 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
GMT 21:30 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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