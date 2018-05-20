اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأحد اتفاق القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية على مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى تطهير باكستان من الإرهاب الداخلي.
واهتمت بمطالبة القمة الإسلامية الاستثنائية في اسطنبول بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنين الأبرياء في قطاع غزة.
وأخبرت عن اعتراض باكستان على تدشين رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي مشروعاً للطاقة الكهرومائية على نهر في إقليم كشمير من الأنهار المشتركة بين باكستان والهند.
وأشارت إلى تعزيز السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في المدن تحسباً لوقوع أي أعمال إرهابية.
وعرجت على حوادث إطلاق النار التي وقعت أمس في مناطق مختلفة من باكستان وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص.
وأخبرت عن تعرض المناطق الجنوبية من باكستان لموجة حر شديد دفعت السلطات المحلية إلى إطلاق حملة توعية لاتقاء التعرض للحر تحسباً سقوط أي ضحايا.
وفي الشأن الإقليمي تطرقت صحف باكستان إلى التفجيرات التي ضربت ملعباً للكريكت في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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