اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأحد اتفاق القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية على مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى تطهير باكستان من الإرهاب الداخلي.

واهتمت بمطالبة القمة الإسلامية الاستثنائية في اسطنبول بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنين الأبرياء في قطاع غزة.

وأخبرت عن اعتراض باكستان على تدشين رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي مشروعاً للطاقة الكهرومائية على نهر في إقليم كشمير من الأنهار المشتركة بين باكستان والهند.

وأشارت إلى تعزيز السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في المدن تحسباً لوقوع أي أعمال إرهابية.

وعرجت على حوادث إطلاق النار التي وقعت أمس في مناطق مختلفة من باكستان وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص.

وأخبرت عن تعرض المناطق الجنوبية من باكستان لموجة حر شديد دفعت السلطات المحلية إلى إطلاق حملة توعية لاتقاء التعرض للحر تحسباً سقوط أي ضحايا.

وفي الشأن الإقليمي تطرقت صحف باكستان إلى التفجيرات التي ضربت ملعباً للكريكت في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.