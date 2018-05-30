اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المغربية الصادرة الأربعاء قرار المغرب إرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وإقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية المغربية بقطاع غزة.

وتناولت الصحف التوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إقدام قوات الاحتلال على عملية مداهمة مخيم الأمعري الفلسطيني في الضفة الغربية، والتي أصيب خلالها 13 فلسطينيا على الأقل.

وأشارت إلى مغادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستشفى بعد تماثله للشفاء.

وتطرقت الصحف إلى مستجدات الشأن السياسي في لبنان، والتوقعات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة سعد الحريري خلال شهر.

واهتمت بحالة الترقب في إيطاليا في انتظار تعيين رئيس حكومة جديد.