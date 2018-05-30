اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المغربية الصادرة الأربعاء قرار المغرب إرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وإقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية المغربية بقطاع غزة.
وتناولت الصحف التوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إقدام قوات الاحتلال على عملية مداهمة مخيم الأمعري الفلسطيني في الضفة الغربية، والتي أصيب خلالها 13 فلسطينيا على الأقل.
وأشارت إلى مغادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستشفى بعد تماثله للشفاء.
وتطرقت الصحف إلى مستجدات الشأن السياسي في لبنان، والتوقعات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة سعد الحريري خلال شهر.
واهتمت بحالة الترقب في إيطاليا في انتظار تعيين رئيس حكومة جديد.
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ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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