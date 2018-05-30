اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

كشفت الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء أن الجيش اليمني قطع كل طرق الإمداد المؤدية إلى مدينة الحديدة الإستراتيجية على الساحل الغربي لليمن ، مضيفة بأن المسافة الفاصلة بين جيش الشرعية اليمني وهذه المدينة لا تتجاوز الـ 20 كيلومترا .
وأوضحت الصحف التي عالجت الملف اليمني أن تحرير مدينة الحديدة من قبضة الميليشيات الحوثية الانقلابية ، يعني تمهيد الطريق نحو استعادة العاصمة اليمنية ، صنعاء ، من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من قبل إيران.
ولفتت الصحف الانتباه إلى رفض الولايات المتحدة الأمريكية ، تدخل جيش النظام السوري بمنطقة درعا لكونها منطقة خفض التوتر .
وأخبرت صحف الأربعاء عن تنفيذ غارات جوية من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مواقع بقطاع غزة .
واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء اللبناني ، سعد الحريري ، وحرصه على إعلان تشكيلة الحكومة ، في أقرب وقت ممكن.
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ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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