اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

كشفت الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء أن الجيش اليمني قطع كل طرق الإمداد المؤدية إلى مدينة الحديدة الإستراتيجية على الساحل الغربي لليمن ، مضيفة بأن المسافة الفاصلة بين جيش الشرعية اليمني وهذه المدينة لا تتجاوز الـ 20 كيلومترا .

وأوضحت الصحف التي عالجت الملف اليمني أن تحرير مدينة الحديدة من قبضة الميليشيات الحوثية الانقلابية ، يعني تمهيد الطريق نحو استعادة العاصمة اليمنية ، صنعاء ، من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من قبل إيران.

ولفتت الصحف الانتباه إلى رفض الولايات المتحدة الأمريكية ، تدخل جيش النظام السوري بمنطقة درعا لكونها منطقة خفض التوتر .

وأخبرت صحف الأربعاء عن تنفيذ غارات جوية من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مواقع بقطاع غزة .

واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء اللبناني ، سعد الحريري ، وحرصه على إعلان تشكيلة الحكومة ، في أقرب وقت ممكن.