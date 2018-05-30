اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدة مواقع في القطاع رغم التوصل لهدنة بوساطة مصرية.

وأشارت الصحف إلى تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال ترأسه اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني يدل على أنه لا يريد السلام، ومع ذلك نحن نريد السلام، ونسعى لتحقيقه.

وسلطت الضوء على سيطرت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي على سفينة الحرية التي انطلقت من غزة لكسر الحصار ،وتم اقتيادها إلى ميناء اسدود.

وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة الحكومة الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل وسريع يضمن وقف العدوان والاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية الخطيرة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأولت اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن القيادة بصدد التوجه لمحكمة العدل الدولية بشأن إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وأن الملف سيكون جاهزا خلال الأيام المقبلة.

وتطرقت صحف فلسطين إلى دعوة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني دفاعاً عن ما تبقى من مصداقيته أمام جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتصاعدة.