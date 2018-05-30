اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدة مواقع في القطاع رغم التوصل لهدنة بوساطة مصرية.
وأشارت الصحف إلى تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال ترأسه اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني يدل على أنه لا يريد السلام، ومع ذلك نحن نريد السلام، ونسعى لتحقيقه.
وسلطت الضوء على سيطرت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي على سفينة الحرية التي انطلقت من غزة لكسر الحصار ،وتم اقتيادها إلى ميناء اسدود.
وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة الحكومة الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل وسريع يضمن وقف العدوان والاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية الخطيرة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأولت اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن القيادة بصدد التوجه لمحكمة العدل الدولية بشأن إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وأن الملف سيكون جاهزا خلال الأيام المقبلة.
وتطرقت صحف فلسطين إلى دعوة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني دفاعاً عن ما تبقى من مصداقيته أمام جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتصاعدة.
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ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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