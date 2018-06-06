اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء بالانتصارات التي يحققها جيش الشرعية في اليمن على الأرض ، وقالت إن فرار المئات من عناصر الميليشيات الإنقلابية من مدينة الحديدة نحو الشمال ، مؤشر على انهيار الحوثيين ومقدمة لتحرير المدينة الإستراتيجية ومينائها من قبضة الإنقلابيين .
وتطرقت لتصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكشفه عن انتهاكات خطيرة للإنتخابات التشريعية التي شهدها العراق في شهر مايو الماضي .
وأخبرت الصحف عن سيطرة كتائب الجيش الوطني الليبي على ميناء درنة وأماكن حيوية بوسط المدينة من قبضة الجماعات الارهابية .
وعرجت على قرار العاهل الأردني عبد الله الثاني قبول استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز وزير التربية بتشكيل بتشكيل حكومة جديدة .
GMT 21:47 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:30 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 21:24 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 21:22 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:19 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء
جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
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