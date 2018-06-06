اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء بالانتصارات التي يحققها جيش الشرعية في اليمن على الأرض ، وقالت إن فرار المئات من عناصر الميليشيات الإنقلابية من مدينة الحديدة نحو الشمال ، مؤشر على انهيار الحوثيين ومقدمة لتحرير المدينة الإستراتيجية ومينائها من قبضة الإنقلابيين .

وتطرقت لتصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكشفه عن انتهاكات خطيرة للإنتخابات التشريعية التي شهدها العراق في شهر مايو الماضي .

وأخبرت الصحف عن سيطرة كتائب الجيش الوطني الليبي على ميناء درنة وأماكن حيوية بوسط المدينة من قبضة الجماعات الارهابية .

وعرجت على قرار العاهل الأردني عبد الله الثاني قبول استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز وزير التربية بتشكيل بتشكيل حكومة جديدة .