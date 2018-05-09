اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

تطرقت الصحف المغربية الصادرة الأربعاء إلى جهود المغرب في مجال مكافحة الإرهاب مبرزة تمكن المصالح الأمنية من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي تتكون من خمسة عناصر، و ذلك في إطار التعاون بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية.
و تصدر اهتمامات الصحف على المستوى الدولي قرار الرئيس الأمريكي الإنسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على طهران، و أبرزت تحذيراته من أن السماح باستمرار الاتفاق مع إيران سيؤدي الى نشوب سباق تسلح نووي قريب في الشرق الأوسط .
وتناولت التطورات بمنطقة الشرق الاوسط ، و نقلت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدول أمريكا اللاتينية بعدم نقل سفاراتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة على غرار ما ستفعله واشنطن الأسبوع المقبل.
و تطرقت إلى مستجدات الساحة الفلسطينية مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مجددا عددا من الفلسطينين في انحاء متفرقة من الضفة الغربية .
وواصلت الصحف اهتمامها بنتائح الانتخابات البرلمانية التي جرت بلبنان لاول مرة منذ تسع سنوات ، و مستجدات الوضع الميداني في سوريا و خاصة في ادلب .
GMT 21:42 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانيةالصادرة الأربعاء
GMT 21:35 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 21:31 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:23 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 21:11 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء
جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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