اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

تطرقت الصحف المغربية الصادرة الأربعاء إلى جهود المغرب في مجال مكافحة الإرهاب مبرزة تمكن المصالح الأمنية من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي تتكون من خمسة عناصر، و ذلك في إطار التعاون بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية.

و تصدر اهتمامات الصحف على المستوى الدولي قرار الرئيس الأمريكي الإنسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على طهران، و أبرزت تحذيراته من أن السماح باستمرار الاتفاق مع إيران سيؤدي الى نشوب سباق تسلح نووي قريب في الشرق الأوسط .

وتناولت التطورات بمنطقة الشرق الاوسط ، و نقلت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدول أمريكا اللاتينية بعدم نقل سفاراتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة على غرار ما ستفعله واشنطن الأسبوع المقبل.

و تطرقت إلى مستجدات الساحة الفلسطينية مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مجددا عددا من الفلسطينين في انحاء متفرقة من الضفة الغربية .

وواصلت الصحف اهتمامها بنتائح الانتخابات البرلمانية التي جرت بلبنان لاول مرة منذ تسع سنوات ، و مستجدات الوضع الميداني في سوريا و خاصة في ادلب .