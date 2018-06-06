اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء تشكيل رئيس الوزراء الانتقالي في باكستان مجلس وزرائه المكون من ستة وزراء، وأداء اليمين الدستورية.

واهتمت برغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اللقاء بنظيره الباكستاني ممنون حسين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أبرزت تأكيد الصين بأن علاقاتها مع باكستان والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين لن يتغير بسبب التغيرات الإقليمية.

وتابعت تطورات الاستعدادات الجارية في باكستان على مستوى الأحزاب السياسية لخوض مرحلة الانتخابات العامة المقررة في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

وأشارت إلى عزم باكستان على مواصلة العمل على مشروع تسييج الحدود مع أفغانستان للحد من تسلل الإرهابيين إلى أراضيها.

وعرجت إلى اتفاق باكستان واستراليا على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع ودعم الأمن الإقليمي.

وأخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال قيادي بارز في "حركة طالبان باكستان" خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي.

أفغانياً تطرقت صحف باكستان إلى تهديد تنظيم داعش الإرهابي بشن هجمات على المدارس في إقليم ننجرهار.

وأشارت إلى عزم الهند على استبدال النفط الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية على إيران .