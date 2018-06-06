اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء تشكيل رئيس الوزراء الانتقالي في باكستان مجلس وزرائه المكون من ستة وزراء، وأداء اليمين الدستورية.
واهتمت برغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اللقاء بنظيره الباكستاني ممنون حسين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما أبرزت تأكيد الصين بأن علاقاتها مع باكستان والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين لن يتغير بسبب التغيرات الإقليمية.
وتابعت تطورات الاستعدادات الجارية في باكستان على مستوى الأحزاب السياسية لخوض مرحلة الانتخابات العامة المقررة في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.
وأشارت إلى عزم باكستان على مواصلة العمل على مشروع تسييج الحدود مع أفغانستان للحد من تسلل الإرهابيين إلى أراضيها.
وعرجت إلى اتفاق باكستان واستراليا على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع ودعم الأمن الإقليمي.
وأخبرت عن نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال قيادي بارز في "حركة طالبان باكستان" خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي.
أفغانياً تطرقت صحف باكستان إلى تهديد تنظيم داعش الإرهابي بشن هجمات على المدارس في إقليم ننجرهار.
وأشارت إلى عزم الهند على استبدال النفط الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية على إيران .
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 21:30 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 21:24 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 21:22 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
GMT 21:19 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء
جذبت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفلة توزيع جوائز "Council Of Fashion Designers America" "مجلس مصممي الأزياء في أميركا" لعام 2018، المقام في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الاثنين. وعلى الرغم من انفصالها عن حبيبها المغني الشاب زين مالك بعد ارتباطهما لأكثر من عامين، بدت جيجي حديد مفعمة بالحيوية والسعادة، خلال الحدث السنوي، وسط عدد كبير من النجمات والمشاهير. وارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، جمبسوت ملوَّن بألوان قوس قزح ضيق يغطي جسدها من الرقبة إلى اخمض القدمين من توقيع دار الأزياء العالمية "فيرساتشي" مع زوج من الأحذية الحمراء، واعتمدت تسريحة مصففة إلى الوراء لينسدل شعرها بطبيعته على ظهرها، بالاضافة إلى مكياج ملفِّت من أحمر شفاه باللون الخمري ومكياج عيون دخاني. وأضافت جيجي لإطلالتها بعض الاكسسوار الجذابة منها خاتم
أرسل تعليقك