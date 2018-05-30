اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة الأربعاء ، كلمة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس التي أكد فيها استمرار حكومته في العمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، متوقعاً أن تشهد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تحسنا في المستقبل .

وتحدثت عن إعلان الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع الليبي التزامها العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل وذلك خلال اجتماعات قمة باريس أمس .

وأشارت الصحف إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ظهر أمس عدة غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

وكتبت عن انطلاق مؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة في جنيف فيما أعلنت أمريكا اعتزامها الانسحاب من المؤتمر .

وتناولت تأكيد الشرطة البلجيكية مقتل أربعة أشخاص بهجوم مسلح في مدينة لياج غربي البلاد ، مشيرة إلى أنه من بين القتلى شرطيان والمهاجم نفسه.

وأشارت صحف تونس إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مسؤولاً كوريًا شماليًا كبيراً في طريقه إلى نيويورك في زيارة نادرة تندرج في إطار التحضيرات للقمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المرتقب عقدها في سنغافورة.