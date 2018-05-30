اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة الأربعاء ، كلمة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أمس التي أكد فيها استمرار حكومته في العمل على تحقيق الاصلاحات الضرورية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، متوقعاً أن تشهد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تحسنا في المستقبل .
وتحدثت عن إعلان الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع الليبي التزامها العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر المقبل وذلك خلال اجتماعات قمة باريس أمس .
وأشارت الصحف إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ظهر أمس عدة غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة.
وكتبت عن انطلاق مؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة في جنيف فيما أعلنت أمريكا اعتزامها الانسحاب من المؤتمر .
وتناولت تأكيد الشرطة البلجيكية مقتل أربعة أشخاص بهجوم مسلح في مدينة لياج غربي البلاد ، مشيرة إلى أنه من بين القتلى شرطيان والمهاجم نفسه.
وأشارت صحف تونس إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مسؤولاً كوريًا شماليًا كبيراً في طريقه إلى نيويورك في زيارة نادرة تندرج في إطار التحضيرات للقمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المرتقب عقدها في سنغافورة.
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ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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