اهتمامات الصحف البريطانيةالصادرة الأربعاء

ركزت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء على تصويت مجلس اللوردات البريطاني على تعديل يدعو المملكة المتحدة إلى مواصلة المشاركة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

ونشرت الصحف نتائج استطلاع الرأي التي أظهرت أن نسبة مؤيدي بقاء إيرلندا في الاتحاد الأوروبي بلغ 92 % .

وأشارت إلى أعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلغاء الاتفاق النووي مع إيران .

ولفتت إلى قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون .

وسلطت الضوء على مهلة الثلاثة أشهر التي حددتها وزارة الخزانة الأميركية للشركات والبنوك لإنهاء روابطها التجارية مع إيران .