اهتمامات الصحف البريطانيةالصادرة الأربعاء

ركزت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء على تصويت مجلس اللوردات البريطاني على تعديل يدعو المملكة المتحدة إلى مواصلة المشاركة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
ونشرت الصحف نتائج استطلاع الرأي التي أظهرت أن نسبة مؤيدي بقاء إيرلندا في الاتحاد الأوروبي بلغ 92 % .
وأشارت إلى أعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلغاء الاتفاق النووي مع إيران .
ولفتت إلى قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون .
وسلطت الضوء على مهلة الثلاثة أشهر التي حددتها وزارة الخزانة الأميركية للشركات والبنوك لإنهاء روابطها التجارية مع إيران .
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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