اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأحد استشهاد فلسطينيين اثنين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة، لترتفع الحصيلة إلى 119 شهيدًا بقطاع غزة.
وأشارت الصحف إلى المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة النمساوية فيينا، استنكارًا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتنديدًا بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين.
واهتمت بالنتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية في العراق التي أظهرت فوز تحالف مقتدى الصدر بـ 54 مقعدًا نيابيًا متقدمًا بفارق كبير على ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حل ثالثًا بـ 42 مقعدًا.
ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الداخلية اليمنية أمس إلقاء القبض على مطلوبين أمنيين من بينهم، أمير تنظيم داعش الإرهابي في محافظة لحج جنوب اليمن.
وتحدثت عن مقتل 11 شخصًا في حادثي إطلاق نار بولايتي "آيوا" و"تكساس" الأمريكيتين.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مصرع ٨ أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجارات في استاد رياضي بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان.
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GMT 21:30 2018 الأحد ,20 أيار / مايواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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