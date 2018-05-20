اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأحد استشهاد فلسطينيين اثنين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة، لترتفع الحصيلة إلى 119 شهيدًا بقطاع غزة.

وأشارت الصحف إلى المظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة النمساوية فيينا، استنكارًا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتنديدًا بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين.

واهتمت بالنتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية في العراق التي أظهرت فوز تحالف مقتدى الصدر بـ 54 مقعدًا نيابيًا متقدمًا بفارق كبير على ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حل ثالثًا بـ 42 مقعدًا.

ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الداخلية اليمنية أمس إلقاء القبض على مطلوبين أمنيين من بينهم، أمير تنظيم داعش الإرهابي في محافظة لحج جنوب اليمن.

وتحدثت عن مقتل 11 شخصًا في حادثي إطلاق نار بولايتي "آيوا" و"تكساس" الأمريكيتين.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مصرع ٨ أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجارات في استاد رياضي بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان.