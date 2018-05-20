اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الأحد تصريحات وزير الدولة بالخارجية السودانية أسامة فيصل الذي أكد أنه سيتم تجاوز كل التحديات التي تواجه السياسة الخارجية، والمتمثلة في صون الأمن القومي، وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الشاملة.
وأشارت الصحف إلى دعوة المبعوث الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب حكومة جنوب السودان إلى التعامل مع الخرطوم والاتحاد الأفريقي بجدية للإسراع بتشكيل المؤسسات الإدارية في منطقة أبيي المتنازع عليها.
وأخبرت عن تمكن قوات الشرعية مدعومةً بالتحالف العربي، أمس، من تحرير سلسلة - جبال النار- شمالي شرق مدينة حرض في محافظة حجة، عقب معارك شرسة خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ولفتت الانتباه إلى اعتقال مفرزة للجيش الجزائري أمس ثلاثة أشخاص كانوا على متن مركبة رباعية الدفع، إثر دورية على الشريط الحدودي بمنطقة جانت قرب ليبيا.
وسلطت الضوء على دعوة زعيم الحزب -الديمقراطي الكردستاني- مسعود بارزاني أمس، إلى مراجعة شاملة للعلاقة بين أربيل وبغداد لتحقيق مسار إيجابي للطرفين، بما يكفل طي تاريخ حافل بالأزمات والتعصب والتوتر.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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