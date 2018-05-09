اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة الأربعاء باستقبال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بالعاصمة التونسية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى , الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله , مشيرة الى انه جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي .
ونشرت صحف الأربعاء محليا النتائج التفصيلية للانتخابات البلدية التي جرت في تونس يوم الأحد الماضي , مضيفة في السياق ان الهيئة العليا للانتخابات ستعلن اليوم عن النتائج الوالية لهذه الانتخابات .
وتطرقت في الشأن الليبي إلى اعلان مسؤولوا من حكومة الوفاق الليبي التي يترأسها فايز السراج عن عقد لقاء مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر هو الاول من نوعه منذ عودته الشهر الماضي بعد رحلته العلاجية من الخارج .
وإنبات ميدانيا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في تفجير استهدف نقطة تفتيش غربي أكبر الموانئ النفطية الليبية شرقي مدنية سرت .
وتتابعت في الشأن السوري بدء مقاتلات أمريكية غارات ضد تنظيم " داعش " الإرهابي في سوريا , ونقلت إلى جانب ذلك تصريحات لوزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي قالت فيها انها لا تستبعد توجيه بلادها ضربات جديدة لسوريا في حال استخدمت أسلحة كيميائية مشددة على انه لا ينبغي استخدام الأسلحة الكيميائية وانه من الضروري محاربة ذلك.
وأخبرت عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الغربي مع إيران مضيفا ان بلاده ستقوم بفرض أقصى العقوبات الاقتصادية على طهران .
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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